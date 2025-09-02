Alina Boz ile Umut Evirgen Roma’da aşk tazeledi

Ünlü oyuncu Alina Boz ile eşi Umut Evirgen, evliliklerinin ardından ilk büyük tatillerinden birine çıktı. Çift, aşk dolu anlarını geçirmek için rotasını Roma’ya çevirdi.

Roma Sokaklarında Aşk Dolu Kareler

Alina Boz ile Umut Evirgen, evliliklerinden sonra gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak bu kez çift, İtalya tatilinden paylaştıkları karelerle gündeme geldi. Roma’nın tarihi sokaklarında objektif karşısına geçen ikilinin mutluluğu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nikahla Taçlanan Aşk

İkilinin ilişkisi yaklaşık beş ay sürdükten sonra, 2 Aralık 2023’te nikâh masasına taşınmıştı. Sade ve samimi bir törenle evlenen çift, özel hayatlarını basından uzak yaşamaya özen gösteriyor. Buna rağmen zaman zaman yaptıkları tatil paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyorlar.

Paylaşımlarına Büyük İlgi

27 yaşındaki Alina Boz’un Roma’dan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, oyuncunun zarif tarzını ve çiftin mutluluğunu övgü dolu yorumlarla karşıladı. “Masal gibi bir çift” ve “Roma size çok yakışmış” yorumları dikkat çekti.

Gözlerden Uzak Mutlu Evlilik

Alina Boz ile Umut Evirgen’in ilişkisi magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Çift, gözlerden uzak ama aşk dolu bir evlilik sürdürüyor. Roma tatiliyle birlikte ikilinin uyumu ve mutluluğu bir kez daha ortaya çıktı.