Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşkları magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Uzun süreli bir ilişkisinin ardından Alina Boz, ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka adım attı. Özellikle Umut Evirgen'in Paris'te yaptığı evlilik teklifi, magazin dünyasını salladı.

İkilinin aşkları, Evirgen'in Instagram hesabında Alina Boz'un fotoğrafını paylaşmasıyla resmiyet kazandı. Boz, bu paylaşıma karşılık olarak Umut Evirgen'in fotoğrafını paylaştı ve ikilinin aşkları herkes tarafından bilinir hale geldi. Umut Evirgen'in paylaştığı fotoğrafın altına "Bana güzel güzel güler misin?" notunu eklemesi, ikilinin ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne seriyor.

Adana'dan dönen ikili, İstanbul Havalimanı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Evlilik haberleri üzerine Alina Boz, "Hayırlısı! Böyle şeyleri konuşmak bile nazara neden olur" diyerek, bu konuda şimdilik kesin bir bilgi vermek istemediğini belirtti.

Özellikle Umut Evirgen'in daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle yaşadığı ilişkiler, yeni aşkını daha da ilginç kılıyor. Ancak Alina Boz ile yaşadığı aşkın öncekilerden farklı olduğunu ve çok ciddi olduklarını söylemek yanıltıcı olmaz.

Alina Boz ile Umut Evirgen ne zaman evleniyor?

Çiftin 15 Kasım'da Boğaz'da bir yalıda düğün yapacağı belirtiliyor. Bu özel gün için şimdiden hazırlıkların başladığı ve çiftin oldukça heyecanlı olduğu söyleniyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşkları, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İkilinin mutluluğu, paylaştıkları fotoğraflardan da anlaşılıyor. Herkes bu genç çiftin mutluluğunu dört gözle bekliyor ve yaklaşan düğün için gün sayıyor.