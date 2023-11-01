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Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? Alican, Masterchef'i bırakacak mı, elenecek mi?

MasterChef Alican Sabunsoy'un rahatsızlığı, Herediter Anjioödem hastalığı izleyicilerin merak konusu oldu. Alican'ın hastalığı hakkında detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz. MasterChef Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? MasterChef Alican, Masterchef'i bırakacak mı, elenecek mi?

Alican Sabunsoy'un hastalığı nedir? Alican, Masterchef'i bırakacak mı, elenecek mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 18:22

MasterChef programında boy gösteren Alican Sabunsoy'un sağlık durumu, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Alican'ın rahatsızlığı nedir? Hangi belirtilere sahip? İşte merak edilenler...

MasterChef Alican Sabunsoy Hastalığı

Programın son bölümünde, Alican Sabunsoy, takım seçmeleri esnasında rahatsızlık yaşayarak dinlenmeye çekildi. Alican, bu rahatsızlığının Herediter anjioödem olduğunu belirtti. Bu bilgi, izleyicilerin bu hastalık hakkında bilgi sahibi olma isteğini artırdı.

Alican'ın Yarışmadaki Durumu

Alican'ın rahatsızlığına dair fragmanda verdiği tepkiler ve söylediği "Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum, şaşırıyorum." cümlesi, Alican'ın yarışmadan ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak bu iddialara dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Herediter Anjioödem Nedir?

Herediter anjioödem, vücudumuzda deri ve iç organlarda ödem (şişlik) oluşturan bir hastalıktır. Genellikle ağrı ve gerginlik hissi ile seyreder. Bu rahatsızlık, alerjik reaksiyonlardan farklı olarak, kanda bulunan “C1 esteraz inhibitör” miktarının azlığı ya da işlev bozukluğu ile meydana gelir.

Belirtiler Nelerdir?

Hastalık, genellikle ilk yıllarda belirti vermeye başlar. Ödem, yüz, dudaklar, ağız, boğaz, soluk borusu, el, kol, bacak ve genital bölgede oluşabilir. Bazı hastaların belirtileri ergenlikte artabilir. Özellikle nefes borusundaki ödem, hayati tehlike oluşturabilir.

Tedavisi Var mı?

Herediter anjioödem hastalarına genellikle antihistaminler, kortikosteroidler ve adrenalin verilmez. Hastaların tetikleyici faktörlere karşı korunması, özellikle nefes borusundaki ödeme karşı dikkatli olmaları önerilir.

Alican Sabunsoy Kimdir?

Alican Sabunsoy, 1991 yılında Adana'da doğdu. Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim aldıktan sonra, mutfakla tanışarak aşçılık kariyerine adım attı. Birçok farklı mutfakta deneyim kazanan Alican, Adana ve İstanbul'da birçok restoranda görev aldı.

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