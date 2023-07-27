Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı

Ali Irmak, müzik dünyasının en üretken isimlerinden. Bugüne dek 2 albüm ve 30 single’a imza atan sanatçı, dinleyicilerine bir sürpriz yaptı ve bu kez bir deyiş besteledi. Söz ve müziği Irmak’a ait “Gül Yüzlü Şah-ı”, Irmak Yapım tarafından dijital platformlarda yayınlandı.

KLİP YAKINDA

Aranjörlüğünü Bora Temur’un üstlendiği “Gül Yüzlü Şah-ı” şarkısının mix ve mastering işlemleri ise Okan Çam ve Emrah Çelik tarafından yapıldı. Dijital platformlarda yayına girer girmez müzikseverlerin dikkatini çeken şarkının klibi de yakında Ali Irmak’ın YouTube kanalında paylaşılacak.

GÜL YÜZLÜ ŞAH-I

Nerede bu devranın

Gül yüzlü şahı

Gözü üzerinde

Çekersin ahı

Sorarlarsa kimdir

İrfanın başı

Başı başı başı

Dost başı başı

Yardımcımız hak Muhammed pirim Ali’dir

Onların yoluna hey dost canlar verilir, serilir

Ariflerin kadri elbet bilinir

Elbet bilinir, elbet bilinir

Gün doğmadan neler doğar kim bilebilir

Ömür çile ile dolsa

Elbet çekilir

Yolun sonu ışık ışık

Buradan seçilir

Buradan seçilir

Buradan seçilir

Yaradan bilmek için

Kuldan geçilir

Yaradanı bilmek için

Yardan geçilir

Yaradana varmak için

Candan geçilir