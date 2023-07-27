Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı

Ali Irmak, müzik dünyasının en üretken isimlerinden. Bugüne dek 2 albüm ve 30 single’a imza atan sanatçı, dinleyicilerine bir sürpriz yaptı ve bu kez bir deyiş besteledi. Söz ve müziği Irmak’a ait “Gül Yüzlü Şah-ı”, Irmak Yapım tarafından dijital platformlarda yayınlandı.
KLİP YAKINDA
Aranjörlüğünü Bora Temur’un üstlendiği “Gül Yüzlü Şah-ı” şarkısının mix ve mastering işlemleri ise Okan Çam ve Emrah Çelik tarafından yapıldı. Dijital platformlarda yayına girer girmez müzikseverlerin dikkatini çeken şarkının klibi de yakında Ali Irmak’ın YouTube kanalında paylaşılacak.
GÜL YÜZLÜ ŞAH-I
Nerede bu devranın
Gül yüzlü şahı
Gözü üzerinde
Çekersin ahı
Sorarlarsa kimdir
İrfanın başı
Başı başı başı
Dost başı başı
Yardımcımız hak Muhammed pirim Ali’dir
Onların yoluna hey dost canlar verilir, serilir
Ariflerin kadri elbet bilinir
Elbet bilinir, elbet bilinir
Gün doğmadan neler doğar kim bilebilir
Ömür çile ile dolsa
Elbet çekilir
Yolun sonu ışık ışık
Buradan seçilir
Buradan seçilir
Buradan seçilir
Yaradan bilmek için
Kuldan geçilir
Yaradanı bilmek için
Yardan geçilir
Yaradana varmak için
Candan geçilir