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Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı

Ali Irmak sürpriz bir çalışmaya imza attı ve bir deyiş besteledi. “Gül Yüzlü Şah-ı” adlı single, Irmak Yapım tarafından yayınlandı.

Ali Irmak’tan sürpriz single: Gül Yüzlü Şah-ı
Yayın Tarihi : 2023-07-27 16:19

Ali Irmak, müzik dünyasının en üretken isimlerinden. Bugüne dek 2 albüm ve 30 single’a imza atan sanatçı, dinleyicilerine bir sürpriz yaptı ve bu kez bir deyiş besteledi. Söz ve müziği Irmak’a ait “Gül Yüzlü Şah-ı”, Irmak Yapım tarafından dijital platformlarda yayınlandı.

KLİP YAKINDA

Aranjörlüğünü Bora Temur’un üstlendiği “Gül Yüzlü Şah-ı” şarkısının mix ve mastering işlemleri ise Okan Çam ve Emrah Çelik tarafından yapıldı. Dijital platformlarda yayına girer girmez müzikseverlerin dikkatini çeken şarkının klibi de yakında Ali Irmak’ın YouTube kanalında paylaşılacak.

GÜL YÜZLÜ ŞAH-I

Nerede bu devranın

Gül yüzlü şahı

Gözü üzerinde 

Çekersin ahı 

Sorarlarsa kimdir 

İrfanın başı 

Başı başı başı

Dost başı başı 

Yardımcımız hak Muhammed pirim Ali’dir 

Onların yoluna hey dost canlar verilir, serilir

Ariflerin kadri elbet bilinir 

Elbet bilinir, elbet bilinir

Gün doğmadan neler doğar kim bilebilir

Ömür çile ile dolsa

Elbet çekilir 

Yolun sonu ışık ışık

Buradan seçilir 

Buradan seçilir 

Buradan seçilir

Yaradan bilmek için 

Kuldan geçilir 

Yaradanı bilmek için 

Yardan geçilir

Yaradana varmak için

Candan geçilir

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