Ali Atay dertli: 'Şikayet çok, hangisi?'

Ali Atay ile Hazal Kaya önceki gün bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden çiftten Atay, 'Ölümlü Dünya 2' galasının ardından "Eve gidip tütsüler yakacağım' diyen eşine takıldı.

Ali Atay dertli: 'Şikayet çok, hangisi?'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-12-2023 09:06

Hazal Kaya-Ali Atay çifti önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Magazincilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Hazal Kaya,  "Hastalıktan yeni çıkıyorum. Çok rahatsızdım. Ada çayları yakıyorum" dedi. Güzel oyuncuya 'Ölümlü Dünya 2' galasının ardından "Eve gidip tütsüler yakacağım" sözleri hatırlatıldı.



Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda bu konulardan dolayı şikayetçi olduğunu tatlı bir dille dile getiren Ali Atay söze girdi ve "Şikayet çok hangisi? Temizlik konusu totem gibi ya. Biz gidelim mi artık? Bizi bekliyorlar" diyerek gülümsedi.

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Ali Atay dertli: 'Şikayet çok, hangisi?' Ali Atay dertli: 'Şikayet çok, hangisi?'
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