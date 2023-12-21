Ali Atay dertli: 'Şikayet çok, hangisi?'

Hazal Kaya-Ali Atay çifti önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Magazincilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Hazal Kaya, "Hastalıktan yeni çıkıyorum. Çok rahatsızdım. Ada çayları yakıyorum" dedi. Güzel oyuncuya 'Ölümlü Dünya 2' galasının ardından "Eve gidip tütsüler yakacağım" sözleri hatırlatıldı.





Bunun üzerine geçtiğimiz aylarda bu konulardan dolayı şikayetçi olduğunu tatlı bir dille dile getiren Ali Atay söze girdi ve "Şikayet çok hangisi? Temizlik konusu totem gibi ya. Biz gidelim mi artık? Bizi bekliyorlar" diyerek gülümsedi.



