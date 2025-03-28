Aleyna Tilki'ye Şantaj Yapıldığı İddiası: 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Aleyna Tilki'nin özel bilgilerini ele geçirip şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle davası devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel bilgilerini ele geçiren ve şantaj yapan kişiyle ilgili davada gelişme yaşandı. Sanığın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etme ve bu verilerle şantaj yapma suçlarından yargılandığı dava sürerken, savcılık, sanığa 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddialara göre, İbrahim Y., Aleyna Tilki'nin ev adresi, TC kimlik numarası gibi birçok özel bilgisine ulaştı. Daha sonra, 25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin babası ve asistanına bu bilgileri yayacağı tehdidiyle şantaj yapmaya çalıştı. Bu süreçte sanık, sosyal medya hesaplarından Tilki'nin özel bilgilerini paylaşarak tehditlerine devam etti.

"Amacım Yardımcı Olmak Değildi"

İbrahim Y., şantaj suçlamalarını reddederek, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak savcılık, tüm bu ifadeleri dikkate alarak sanığın 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.