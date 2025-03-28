Aleyna Tilki'ye Şantaj Yapıldığı İddiası: 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Aleyna Tilki'ye şantaj yapıp kişisel bilgilerini çalan sanığa 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava devam ediyor.

Aleyna Tilki'ye Şantaj Yapıldığı İddiası: 4 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-03-2025 14:02

Aleyna Tilki'nin özel bilgilerini ele geçirip şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle davası devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel bilgilerini ele geçiren ve şantaj yapan kişiyle ilgili davada gelişme yaşandı. Sanığın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde etme ve bu verilerle şantaj yapma suçlarından yargılandığı dava sürerken, savcılık, sanığa 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddialara göre, İbrahim Y., Aleyna Tilki'nin ev adresi, TC kimlik numarası gibi birçok özel bilgisine ulaştı. Daha sonra, 25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin babası ve asistanına bu bilgileri yayacağı tehdidiyle şantaj yapmaya çalıştı. Bu süreçte sanık, sosyal medya hesaplarından Tilki'nin özel bilgilerini paylaşarak tehditlerine devam etti.

"Amacım Yardımcı Olmak Değildi"

İbrahim Y., şantaj suçlamalarını reddederek, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak savcılık, tüm bu ifadeleri dikkate alarak sanığın 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Benzer Haberler
Yusuf Güney Amazon Ormanları’nda! Yusuf Güney Amazon Ormanları’nda! "Eski Ben Öldü, Yeniden Doğdum"
Hülya Avşar’dan Nostaljik Paylaşım: Kürtçe Şarkı Söyledi! Hülya Avşar’dan Nostaljik Paylaşım: Kürtçe Şarkı Söyledi!
Elisabeth Moss Anne Oldu! İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi Elisabeth Moss Anne Oldu! İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi
Mısır'da Can Yaman Fırtınası! Oynadığı Reklam Sonrası Rekor Kırdı! Mısır'da Can Yaman Fırtınası! Oynadığı Reklam Sonrası Rekor Kırdı!
Başak Gümülcinelioğlu, “Muhabir” Dizisinin Duygu Karakterine Hayat Verecek Başak Gümülcinelioğlu, “Muhabir” Dizisinin Duygu Karakterine Hayat Verecek
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül' Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!
ÇOK OKUNANLAR
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'
  • 28-03-2025 12:03

Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
  • 24-03-2025 12:33

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi

  • 26-03-2025 13:31

"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler:
  • 26-03-2025 15:59

Özcan Deniz'den Ağabeyine Sert Sözler: "Aileyi Bitirdin!"

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme
  • 24-03-2025 13:18

Eşref Rüya, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü: 8 Milyon İzlenme