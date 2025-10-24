Aleyna Tilki'ye Amsterdam’da Kapkaç Şoku: Pasaportu Çalındı, ABD Konseri Tehlikede!

Genç pop yıldızı Aleyna Tilki, Amsterdam’da geçirdiği talihsiz bir olayla gündeme geldi. Şarkıcı, kaldığı bölgede dolaşırken ansızın bir kapkaç saldırısına maruz kaldı. Bu olay sonucunda çantasını, pasaportunu, laptopunu ve önemli kişisel eşyalarını kaybetti. Olayın ardından yaşadığı şoku saklamayan Aleyna Tilki, durumu sosyal medya hesabından duyurarak yardım çağrısında bulundu.

O anları aktaran Tilki, “Burada güvenlik kameralarının olduğu bir sokaktaydım, her şey bir anda oldu.” diyerek yaşadığı mağduriyeti açık bir dille anlattı. Üstelik bu hırsızlık, yalnızca kişisel eşya kaybından ibaret değildi. Şarkıcının ABD’de vereceği çok önemli bir konser için hazırlıkları sürüyordu ve pasaport bu konser için kritik öneme sahipti.

‘Pasaportumu Bulmam Lazım’ Çağrısı

Aleyna Tilki, takipçilerine seslenerek pasaportunu bulmak için destek istedi. Çünkü Amsterdam’da yaşanan bu tür olaylarda, kapkaççıların çantayı aldıktan sonra değerli eşyaları saklayıp geri kalan eşyaları genellikle bir kenara attıkları biliniyor. Bu nedenle Tilki, çantasının ve pasaportunun çevrede bir noktada bulunabileceğini düşündüğünü belirtti.

Şarkıcı, “ABD’de çok önemli bir sahneye çıkacaktım. Pasaportumu bulmam gerçekten çok önemli. Bulana çok büyük dualarım var.” sözleriyle hem duygusal hem de umut dolu bir mesaj paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve hayranlarından destek mesajları yağdı.

ABD’deki Sahne Gösterisi Tehlikede Mi?

Tilki’nin ABD’de gerçekleştirmeyi planladığı konser, kariyerinde yeni bir sayfa olarak görülüyordu. Şimdi ise bu plan, pasaportunun bulunmasına bağlı hale geldi. Şarkıcının menajerlik ekibinin ise hem Amsterdam polisiyle hem de konsoloslukla iletişime geçtiği öğrenildi.