Aleyna Tilki'nin Yeni Tarzı Gündemde! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Hadise yeni albümü "H."yi düzenlediği bir lansman gecesiyle tanıttı. Davete katılanlar arasında Aleyna Tilki de vardı. Turuncu saçlarıyla zaten dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, gecede tercih ettiği kombiniyle sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Lansmana Ünlü Akını

Hadise uzun bir aranın ardından yeni bir albüm çıkardı. "H." adını taşıyan albüm tüm müzik platformlarında yayına girdi. Hadise bir lansman gecesi düzenleyerek yeni albümündeki şarkıları tanıttı. Davete pek çok ünlü isim katıldı. Kerem Bürsin, Aleyna Tilki, Murat Boz, Eda Ece ve Yıldız Tilbe lansmana katılarak Hadise'ye destek oldu.

Hadise'den Aleyna Tilki'ye Övgü

Aleyna Tilki ayrıca bir şarkı vererek albüme de katkıda bulundu. Hadise'nin yeni albümünün ilk şarkısı olan "Ne Yazar" Aleyna Tilki imzası taşıyor.

Hadise lansman öncesi magazin muhabirleriyle bir araya geldi. Verdiği röportajda Aleyan Tilki'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Hatta güzel şarkıcı, Aleyna'yı "İnanılmaz bir besteci" olarak adlandırdı.

Aleyna Tilki'nin tarzı olay oldu

Gecenin bir başka olayı ise Aleyna Tilki'nin görünümü oldu. Yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarına veda eden Tilki, turuncuya dönen yeni imajıyla zaten oldukça dikkat çekiyordu. Bir de üzerine eklenen kombini gelince sosyal medya karıştı.

Sosyal Medya Aleyna Tilki'yi konuştu

Aleyna Tilki hakkında yüzlerce yorum yapıldı. Şarkıcının tarzını beğenenler kadar olumsuz yorum yapanlarda oldu. Aleyna Tilki'nin görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar şarkıcının güzelliğine ve yeni tarzına övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar ise Aleyna Tilki bu halini beğenmedi.