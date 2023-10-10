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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı

Sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak sonunda paylaşımlara geri döndü ve hatta canlı yayın açarak hayranlarına sürpriz yaptı. Tilki, "Bu sıralar çok üzgünüm" diyerek duygusal bir açıklama yaptı.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2023 11:21

Henüz 14 yaşındayken şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, son dönemde sosyal medyada aktif olmamayı tercih ediyordu.

Ancak son günlerde canlı yayın açarak ve cesur yatak odası fotoğraflarıyla gündem oldu. Genç şarkıcının bu pozları, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki'nin paylaştığı pozlarda özellikle telefonunun kırık haline dikkat çekti. Bu durum, bazı takipçilerin "Ablacım bu pozlar saçma" yorumlarına neden olurken, bazıları da "O kadar kazanıyorsun, şu telefonu değiştir" şeklinde yorumlar yaparak telefonunun durumuna dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin açtığı canlı yayında ise duygusal bir ifadeyle "Bu sıralar çok üzgünüm" dediği belirtildi.

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