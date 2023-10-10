Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları gündem oldu! O detay gözden kaçmadı

Henüz 14 yaşındayken şöhreti yakalayan ve şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, son dönemde sosyal medyada aktif olmamayı tercih ediyordu.

Ancak son günlerde canlı yayın açarak ve cesur yatak odası fotoğraflarıyla gündem oldu. Genç şarkıcının bu pozları, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

Aleyna Tilki'nin paylaştığı pozlarda özellikle telefonunun kırık haline dikkat çekti. Bu durum, bazı takipçilerin "Ablacım bu pozlar saçma" yorumlarına neden olurken, bazıları da "O kadar kazanıyorsun, şu telefonu değiştir" şeklinde yorumlar yaparak telefonunun durumuna dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin açtığı canlı yayında ise duygusal bir ifadeyle "Bu sıralar çok üzgünüm" dediği belirtildi.