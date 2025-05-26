Aleyna Tilki'nin ifşa davasında karar çıktı

Aleyna Tilki'nin özel bilgilerini sosyal medyada yayan sanık İbrahim Y.’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı iyi halden indirdi.

Aleyna Tilki'nin ifşa davasında karar çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-05-2025 15:01

Aleyna Tilki’nin kimlik bilgilerini ele geçirerek sosyal medyada paylaşan sanık İbrahim Y., “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın “Aleyna Tilki’yi korumak için yaptım” savunması ise mahkemeyi ikna etmedi.

Şarkıcının Bilgilerini Sosyal Medyada Yaydı

Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre, Aleyna Tilki'nin adli makamlara özel kimlik bilgileri, ev adresi ve nüfus kayıt bilgileri gibi kişisel verilerinin sanık İbrahim Y. tarafından ele geçirildiği tespit edildi. Sanık, bu bilgileri sosyal medya hesapları üzerinden Tilki’nin babası ve asistanına ilettiğini ve daha sonra çeşitli hesaplardan yaydığını itiraf etti.

“Amacım Yardımcı Olmaktı” Dedi

Sanık mahkemede yaptığı savunmada, “Aleyna Tilki’nin bilgileri çalınmıştı, ben de yardımcı olmak istedim. Önce kendisine mesaj attım, ardından babasına ve asistanına ulaştım” diyerek suçlamaları reddetti. Ancak mahkeme bu açıklamaların suçun işlendiğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Ceza İndirimi Uygulandı

Mahkeme heyeti, sanığın önce 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak kişilik özellikleri ve bir daha suç işlemeyeceği yönündeki kanaat nedeniyle ceza 1 yıl 8 aya indirildi.

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