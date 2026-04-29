Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram’da 3,1 milyon takipçisi bulunan yıldız isim, ev ortamında çekilen doğal ama iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce etkileşim alan kareler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

"Sihirli Bir Ormana Yolculuk Yapmaya Hazır Olun"

Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafların altına düştüğü notla aynı zamanda hayranlarına büyük konserinin müjdesini de verdi. Hazırlık sürecinde olduğunu belirten genç şarkıcı, konser konseptine dair ipuçları vererek heyecanı artırdı. Tilki, paylaşımına şu notu ekledi:

"12 Haziran konserime hazırlanıyorumm sihirli bi ormana yolculuk yapmaya hazır olun"

Beğeni ve Yorum Yağmuru

Ev halini yansıtan doğal karelerine rağmen kendine has tarzından ödün vermeyen Aleyna Tilki’nin fotoğrafları, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları; "Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz," "Her zamanki gibi çok farklı," ve "Gerçek bir dünya starı" gibi övgü dolu mesajlar paylaştı.

Farklı konseptleri ve cesur açıklamalarıyla her zaman gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki'nin 12 Haziran’daki "sihirli orman" temalı konserinin detayları şimdiden merak konusu oldu.