Aleyna Tilki’den Tektaş Şakası: “Küçük Bir Çocuk Teklif Etti”

Aleyna Tilki, tektaş yüzüğüyle dikkat çekti. Justin Bieber ile ilgili sorulara verdiği yanıt ise gündem oldu. Tilki, “Sadece meslektaşım” dedi.

Aleyna Tilki’den Tektaş Şakası: “Küçük Bir Çocuk Teklif Etti”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-04-2025 09:28

Aleyna Tilki, Müzik On Air Ödül Töreni’ne damga vurdu. Gecede sahneye çıkan genç şarkıcı, hem aldığı ödül hem de yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sol elindeki tektaş yüzüğüyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, magazin muhabirlerinin sorularına esprili bir dille yanıt verdi.

"Küçük Bir Çocuk Teklif Etti!"

Basının ilgisi, Aleyna Tilki’nin parmağındaki yüzüğe yöneldi. Tilki ise yüzüğü göstererek, “Küçük bir çocuğun evlilik teklifini kabul ettim” diyerek kahkahayla güldü. Yüzüğün gerçek bir teklif olup olmadığı bilinmezken, genç şarkıcının tavırları sosyal medyada da gündem oldu. Mizahi yaklaşımıyla dikkat çeken Tilki, özel hayatına dair net bir bilgi vermedi.

"Justin Sadece Meslektaşım"

Geceye dair en çok merak edilen konulardan biri de Justin Bieber ile ilgili açıklamaydı. Aleyna Tilki, ünlü pop yıldızıyla karşılıklı takipte olduklarını doğruladı. Ancak çıkan aşk iddialarını şu sözlerle noktaladı:
Takipleştik, meslektaşım... Bakalım yani...
Bu yanıt, hem merak uyandırdı hem de yeni bir uluslararası iş birliği ihtimalini gündeme getirdi. Tilki’nin bu açıklamasıyla hem söylentileri yalanladığı hem de geleceğe dair açık kapı bıraktığı görüldü.

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