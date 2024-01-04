Aleyna Tilki'den şoke eden itiraflar: Prodüktörümü kasap bıçağıyla ikiye böldüler!

23 yaşındaki pop şarkıcısı Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki yılbaşı programına katılarak sosyal medyada paylaştığı bir videoda dile getirdiği iddialarını tekrarladı. Tilki, sahne yapmasının engellendiğini ve bu durumun sektördeki bazı tanıdık isimler tarafından yapıldığını belirtti. Ancak isim vermek istemediğini söyledi ve bu kişilerin diğer sanatçıları kayırmak amacıyla böyle bir tutum içinde olduklarını ifade etti.

Genç şarkıcı, iddialarını paylaştıktan sonra ölüm tehditleri aldığını da söyledi. Gece yarıları şoförünün telefonundan alınan ölüm tehditleriyle karşılaştığını ve bu mesajların IP adresinin bulunamayacak şekilde atıldığını belirtti. Ayrıca annesinin telefonuna da tehdit mesajları geldiğini ifade etti.

Aleyna Tilki, korkutulmaya çalışıldığını ancak korkmadığını söyledi. Daha önceki konserlerinde patlayan bomba, prodüktörünün kasap bıçağıyla saldırıya uğraması gibi olaylara rağmen cesurca sahnede olmaya devam edeceğini ifade etti. Aleyna Tilki, “Konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler. Gözümün önünde bir adamın bacağı da koptu. Sahneye bıçakla biri de atladı. Ama korkmuyorum!” diye konuştu.

Ayrıca, “Çok canımı sıkarlarsa çocukken başıma nelerin geldiğini anlatacağım. Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı. Beni çöp gibi kenara attılar” diyerek zorluklarla dolu geçmişine vurgu yaptı ve geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimleri paylaşma konusunda kararlı olduğunu belirtti.