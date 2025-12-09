Aleyna Tilki'den Radikal İmaj Değişikliği: Sarı Saçlarını Koyu Renge Boyattı!

Kariyeri, özel hayatı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, hayranlarını şaşırtan bir imaj değişikliğine gitti. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz sarı saçlarını radikal bir kararla değiştirdi.

Yeni Hali Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Saçlarını koyu bir renge boyatarak yeni haliyle kamera karşısına geçen Aleyna Tilki'nin bu fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve tartışma başlattı.

Bazı takipçileri, şarkıcının yeni imajını çok beğendi ve olumlu yorumlar yaptı.

Ancak bazı takipçileri ise eski ikonik sarı haline geri dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Tilki'nin bu yeni görünümü, sosyal medyadaki takipçilerini ikiye bölmüş durumda.