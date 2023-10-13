Aleyna Tilki'den para itirafı! "Konserlere çıkmadığım bir dönem..."

Geçtiğimiz yıl depresyona girdiğini açıklayan Aleyna Tilki, bu sefer de konserlere ara verdiği dönemde maddi sıkıntı yaşadığını itiraf etti. Genç şarkıcı, "Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler 'Aleyna, parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmelisin' gibi şeyler söylüyorlardı. Ben ise çalışmak istemiyordum ve para kazanmanın beni tehdit etmediğini düşünüyordum" şeklinde konuştu.

Tilki, şu anda sadece bir sırt çantasıyla hayatını idame ettirebileceğini ve istediği takdirde farklı bir iş yapabileceğini belirtti. Ayrıca, kendi müzik listesini çalarak kokteyl yapmayı ve farklı mekanlarda çalışmayı düşündüğünü ifade etti. Konserlere geri dönmek istediğini vurgulayan Tilki, geçmişte konserlerden uzak kaldığı dönemlerde maddi sıkıntı yaşadığını söyledi.



Genç şarkıcı Tilki, “Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler ‘Aleyna parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmek zorundasın’ gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de çalışmak istemiyordum. Ve para beni tehdit edecek bir unsur olmuyordu. ‘Para kazanmak benim umurumda değil’ diyordum” ifadelerini kullandı.



Aleyna Tilki konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ve şu anda bir sırt çantasıyla da hayatımı geçindirebilirim. Yaşım genç. Canım isterse gidip başka bir iş de yapabilirim. Hatta kendi playlist’imi çalıp kokteyl yapıp çalışmak istediğim mekânlar bile oldu. Konserlerim olacak tabii. Şu anda da çıkmak istiyorum. Hatta konserlere çıkmadığım bir dönem paramın bayağı azaldığı olmuştu. O zaman bile onun olmayışıyla eğlendiğim oluyordu. Sokakta o kadar çaresiz insanlar var ki benim bulunduğum durum hiçbir şey."