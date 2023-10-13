Advert

Aleyna Tilki'den para itirafı! "Konserlere çıkmadığım bir dönem..."

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, son dönemde yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tilki, bir dönem maddi sıkıntılar yaşadığını ve hatta parasız kaldığını açıklayarak, "O zaman bile parasızlıkla eğlendiğim oluyordu" dedi.

Aleyna Tilki'den para itirafı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2023 10:58

Geçtiğimiz yıl depresyona girdiğini açıklayan Aleyna Tilki, bu sefer de konserlere ara verdiği dönemde maddi sıkıntı yaşadığını itiraf etti. Genç şarkıcı, "Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler 'Aleyna, parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmelisin' gibi şeyler söylüyorlardı. Ben ise çalışmak istemiyordum ve para kazanmanın beni tehdit etmediğini düşünüyordum" şeklinde konuştu.

Tilki, şu anda sadece bir sırt çantasıyla hayatını idame ettirebileceğini ve istediği takdirde farklı bir iş yapabileceğini belirtti. Ayrıca, kendi müzik listesini çalarak kokteyl yapmayı ve farklı mekanlarda çalışmayı düşündüğünü ifade etti. Konserlere geri dönmek istediğini vurgulayan Tilki, geçmişte konserlerden uzak kaldığı dönemlerde maddi sıkıntı yaşadığını söyledi.
 

Genç şarkıcı Tilki, “Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler ‘Aleyna parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmek zorundasın’ gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de çalışmak istemiyordum. Ve para beni tehdit edecek bir unsur olmuyordu. ‘Para kazanmak benim umurumda değil’ diyordum” ifadelerini kullandı.
 

Aleyna Tilki konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Ve şu anda bir sırt çantasıyla da hayatımı geçindirebilirim. Yaşım genç. Canım isterse gidip başka bir iş de yapabilirim. Hatta kendi playlist’imi çalıp kokteyl yapıp çalışmak istediğim mekânlar bile oldu. Konserlerim olacak tabii. Şu anda da çıkmak istiyorum. Hatta konserlere çıkmadığım bir dönem paramın bayağı azaldığı olmuştu. O zaman bile onun olmayışıyla eğlendiğim oluyordu. Sokakta o kadar çaresiz insanlar var ki benim bulunduğum durum hiçbir şey."

Benzer Haberler
Pembe Top 10. yılında Cansu Dere’nin elinden havalandı Pembe Top 10. yılında Cansu Dere’nin elinden havalandı
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının ikizi de varmış! Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızının ikizi de varmış!
Emir Can İğrek cinsel hayatına dair konuştu! Emir Can İğrek cinsel hayatına dair konuştu! "Grup seks düşkünü" yorumu şoke etti
Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma nedenini açıkladı! Yağmur Atacan oyunculuğu bırakma nedenini açıkladı!
Danla Bilic: Şimdiki hedefim Çakal'dı, onu da tutturdum! Danla Bilic: Şimdiki hedefim Çakal'dı, onu da tutturdum!
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı! Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!