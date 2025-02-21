Aleyna Tilki’den olay yaratan kıraathane pozu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Tilki, pembe pelüş şapkasıyla verdiği kıraathane pozu ile binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, takipçilerinin esprili yorumları dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

“Benim arkadaş gruplarının birbiriyle alaka seviyesi”

“Boşuna Aleyna Baba demiyoruz”

“Montaj sandım”

“Üniversitenin ilk günü kurduğum arkadaş grubu temsili”

“Akrabaların arasında ben”

“Photoshop sanmıştım, gerçekmiş”

Kendi tarzını her ortamda konuşturan Aleyna Tilki, sıra dışı paylaşımlarıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor!