Aleyna Tilki’den Korkutan Paylaşım: “Gözümü Açamıyorum!”

Aleyna Tilki’nin Justin Bieber ile ilgili sürpriz takibi sonrası yaptığı “nazar” paylaşımı hayranlarını korkuttu. Sağlık durumu nasıl?

Aleyna Tilki’den Korkutan Paylaşım: “Gözümü Açamıyorum!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-04-2025 10:10

Aleyna Tilki, kariyerine damga vuran hit şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 'Sen Olsan Bari', 'Yalan', 'Nasılsın Aşkta?' ve 'Başıma Belasın' gibi parçalarla büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız, bu kez Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Tilki, yaptığı son açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.

Justin Bieber Takibi Olay Yarattı

Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bir detay, takipçilerin gözünden kaçmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Aleyna Tilki’yi Instagram’da takibe aldı. Sürpriz takibin hemen ardından Tilki de Bieber’ı takip ederek karşılık verdi. İkilinin neden birbirini takibe aldığı henüz açıklığa kavuşmasa da bu hamle, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“O Gün Otel Lobisinde Konuşmak İstedi”

Bu gelişme üzerine gözler yıllar önce Aleyna Tilki’nin yaptığı bir açıklamaya çevrildi. Tilki, o dönemde Los Angeles’ta bir otel lobisinde Justin Bieber ile ilginç bir an yaşadığını anlatmıştı. Otelde masa beklerken yanına gelen kişinin Justin Bieber olduğunu söyleyen Tilki, şu sözleriyle dikkat çekmişti:
"Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de rica ettim yapmamasını. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Ben de kahvemden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim."

Nazar Paylaşımıyla Korkuttu

Tüm bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki, Instagram hikâyesinden yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu. Kendi fotoğrafını paylaşan Tilki, görsele şu notu düştü:
"Kimin nazarı değdi. Sabahtan beri ağrıdan gözümü açamıyorum. Bir nazar boncuğu koyayım."

Paylaşım sonrası hayranlarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı. Neyse ki şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tilki, kısa sürede eski enerjisine kavuşarak yeni projeleri için çalışmaya devam ediyor.

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