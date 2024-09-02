Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım: Yeni sürprizler yolda

Genç şarkıcı Aleyna Tilki iddialı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Aleyna Tilki'den iddialı paylaşım: Yeni sürprizler yolda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2024 10:31

Son dönemde müzik kariyerinde hız kesmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yeni şarkısı "Hoşuna Gidiyor" ile müzikseverlerin beğenisini kazandı. 24 yaşındaki genç şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Tilki, "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" notuyla yayımladığı fotoğrafta, iddialı kıyafetiyle göz kamaştırdı. Hayranlarına yeni projelerin müjdesini veren Tilki'nin bu paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok konuşuldu.

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