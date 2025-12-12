Aleyna Tilki'den Gündem Yaratacak İtiraf: "Türk Erkekleri Yüzünden..."

Gerçek sarışın haliyle tanınan ve bu imajıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, saçlarını kızıla boyatarak yaptığı radikal değişikliğin nedenini açıkladı. Tilki'nin, imaj değişikliğinin sebebini "Türk erkekleri"ne bağlaması dikkat çekti.

"Sarışın Bir Kız Olmak İstemiyorum"

Kızıl saçlarıyla verdiği pozlarla da beğeni toplayan Aleyna Tilki, bu köklü değişikliği yapmasının ardındaki nedenleri şöyle açıkladı:

"Böyle boyatmak istedim, aynı zamanda şu mesajları vermek istedim. Artık sarışın bir kız olmak istemedim. Bir süreliğine sarışın kız olmak istemedim."

"Kalıpları Kırmak İçin Yaptım"

Şarkıcı, asıl gerekçesini ise Türkiye'deki genel güzellik algısına karşı çıkış olarak gösterdi:

"Türk erkeklerinde aşırı bir sarışın güzellemesi var, bunlar beni rahatsız etmeye başladı, bu yüzden sarışın bir kız olmak istemedim. Kalıpları kırmak için, standart güzellik algılarının içinden çıkmaya cesaret verebilmek için saçımı boyattım."

Aleyna Tilki'nin bu açıklaması, güzellik standartlarına yönelik bir protesto niteliği taşıyor ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.