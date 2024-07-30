Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Aleyna Tilki, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, nam-ı diğer Filenin Sultanları için özel bir marş yazdı. Tilki, "Sultanım" adlı marşı kaleme alıp seslendirdi ve bu marşı sosyal medya hesabından paylaştı.

24 yaşındaki pop yıldızı, Filenin Sultanları'nın son dönemdeki başarılarına duyduğu hayranlığı ve gururu ifade eden marşını paylaşırken, "Hayranlıkla izlediğimiz Filenin Sultanları'na sevgimi gururumu anlatmak çok derin ve anlamlıydı. Yolunuz açık olsun. Sizinle gurur duyuyoruz!" notunu ekledi.

Tilki’nin bu anlamlı jesti, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları’na moral desteği sağlayan "Sultanım" marşı, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.