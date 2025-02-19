Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum”

"Yakın Arkadaşım Çok Az"

Yakın arkadaş çevresinin sınırlı olduğunu belirten Tilki, “Biliyorsunuz, benim yakın arkadaşım çok yok. Serel de yakın olanlardan biri. Çok güzel bir iş çıkarıyor” dedi. Tilki, gazetecilerin "Neden az arkadaşınız var?" sorusuna ise, “Kuvvetle güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok. Naif, kırılgan, duyarlı arkadaşlara ihtiyacım var” diyerek yanıt verdi.

"Sanat Camiasında Gerçek Dostluk Çok Az"

Sanat camiasındaki dostluklar hakkında konuşan Tilki, “Arkadaşlarımı ya çocukluktan tanımış oluyorum ya da doğal bir şekilde karşılaşmam gerekiyor. Bir şeylerin evren tarafından bize yaşatılmış olması gerekiyor. Yoksa bu sektörde aşırı arkadaş olunmaz. Sonuçta herkesle arkadaş olunacak bir sektör değil” ifadelerini kullandı.

“Tanımlamak İstemiyorum”

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilki, insanları yorumlama konusunda artık temkinli olduğunu dile getirdi: “İnsanlar çeşit çeşit yaratılmış. O yüzden onları çok da yorumlamıyorum. Aklımda birkaç şey var ama daha önce söyledim zaten.”

Hayalindeki erkek sorulduğunda ise Tilki, “Ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. Bu yüzden artık fazla tanımlamak istemiyorum. Neyi tanımlıyorsam, şarkılarımla ve kliplerimle tanımlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Aleyna Tilki’nin bu açıklamaları, sanat camiasındaki dostluk ve özel hayat konularında cesur sözler olarak dikkat çekti.