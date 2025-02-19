Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum”

Uzun süredir özel hayatında kimse olmadığı bilinen Aleyna Tilki, katıldığı bir etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı Serel Yereli ile görüntülenen genç şarkıcı, dostluk ve hayat felsefesi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Aleyna Tilki’den dikkat çeken açıklamalar: “Tanımlamaktan kaçıyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 10:21

"Yakın Arkadaşım Çok Az"
Yakın arkadaş çevresinin sınırlı olduğunu belirten Tilki, “Biliyorsunuz, benim yakın arkadaşım çok yok. Serel de yakın olanlardan biri. Çok güzel bir iş çıkarıyor” dedi. Tilki, gazetecilerin "Neden az arkadaşınız var?" sorusuna ise, “Kuvvetle güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok. Naif, kırılgan, duyarlı arkadaşlara ihtiyacım var” diyerek yanıt verdi.

"Sanat Camiasında Gerçek Dostluk Çok Az"
Sanat camiasındaki dostluklar hakkında konuşan Tilki, “Arkadaşlarımı ya çocukluktan tanımış oluyorum ya da doğal bir şekilde karşılaşmam gerekiyor. Bir şeylerin evren tarafından bize yaşatılmış olması gerekiyor. Yoksa bu sektörde aşırı arkadaş olunmaz. Sonuçta herkesle arkadaş olunacak bir sektör değil” ifadelerini kullandı.

“Tanımlamak İstemiyorum”
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilki, insanları yorumlama konusunda artık temkinli olduğunu dile getirdi: “İnsanlar çeşit çeşit yaratılmış. O yüzden onları çok da yorumlamıyorum. Aklımda birkaç şey var ama daha önce söyledim zaten.”

Hayalindeki erkek sorulduğunda ise Tilki, “Ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. Bu yüzden artık fazla tanımlamak istemiyorum. Neyi tanımlıyorsam, şarkılarımla ve kliplerimle tanımlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Aleyna Tilki’nin bu açıklamaları, sanat camiasındaki dostluk ve özel hayat konularında cesur sözler olarak dikkat çekti.

Benzer Haberler
Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı! Zerrin Özer kendisini oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı!
Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında Cemre Baysel’e taciz şoku: Emniyete başvurdu, şüphelilerden biri gözaltında
Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı Başka Bir Sen'den bir fragman daha yayınlandı
Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım Merve Boluğur: Kalbimi aşka kapatamadım
Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler... Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak’ın başrollerini paylaştığı ‘Kalender Pide’den yeni görüntüler...
'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu! 'Bir İhtimal Daha Var'ın yayın tarihi belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!
  • 18-02-2025 10:53

Burak Deniz’e ‘Bir Gece Masalı’ setinde doğum günü sürprizi!

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama
  • 18-02-2025 10:25

Kalp krizi geçiren Özcan Deniz'den ilk açıklama

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım
  • 15-02-2025 10:46

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan Yıllar Sonra Aşk Dolu Paylaşım

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı
  • 15-02-2025 10:06

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’den bol öpücüklü Sevgililer Günü paylaşımı

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları
  • 18-02-2025 12:06

Ece Seçkin'in Kuzey Işıkları pozları