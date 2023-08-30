Aleyna Tilki'den bikinili pozlar! Herkes aynı detaya takıldı

Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, ünlü şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla da sıkça magazin haberlerinde yer alıyor. Son olarak Serdar Ortaç'ın eserini seslendiren Tilki, 'Ayrı Gitme' adlı parçanın nehir kıyısında çekilen pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Kendisiyle birlikte yayınladığı "Büyülü doğa" notuyla beraber bikinili pozunu paylaşan genç şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Aleyna Tilki'nin cesur pozları, 40 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Takipçileri ise "Peri kızı", "Dünyanın en iyi fiziği" gibi övgülerle Tilki'nin fotoğrafına tepkilerini gösterdiler. Ayrıca, Ayaklarındaki detay da gözlerden kaçmadı.

Tilki'nin takipçileri arasında yer alan bazı kullanıcılar, "Bu ayaklar gerçek olamaz!", "Ayaklar uzaydan gelmiş gibi", "Ayaklar bu kadar uzun olamaz, bu gerçek değil", "Ayakları fotoğrafta daha uzun göstermişsiniz gibi duruyor", "Ayakları, benim ellerimden bile uzun" gibi espri dolu yorumlar yazdılar.