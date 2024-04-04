Aleyna Tilki ve Serel Yereli, Boğaz'a atladı!

Aleyna Tilki ve Serel Yereli, Boğaz’da denize girdi. Buz gibi suya atlayan ikili hemen denizden çıkmak için geri yüzdü. O anların görüntüsü Instagram'da paylaşıldı. Ünlü isimlerin bu videosu oldukça ilgi çekti.

Aleyna Tilki ve Serel Yereli, Boğaz'a atladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-04-2024 09:26

Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki ile oyuncu Serel Yereli, sıcak yaz günlerinde serinlemek için Boğaz'ın buz gibi sularına atladılar. İkili, denizin serinletici sularında bir süre yüzdükten sonra hemen tekrar kıyıya döndü.

Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin denize atladıkları anın görüntüleri, Instagram'da paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü isimlerin cesaretlerine ve doğa ile iç içe keyifli anlarına tanıklık eden hayranları, paylaşılan videoları büyük bir ilgiyle izledi.

Boğaz'ın serin sularında keyifli bir an geçiren Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin bu spontane ve eğlenceli aktivitesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Her iki ismin de enerjisi ve pozitif tavırları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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