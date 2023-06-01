Aleyna Tilki: Uzaylıları itiraf edin, farklı cinslerle iletişim kurmak istiyoruz!

Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla gündeme oturdu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yürütülen Tanımlanamayan Uçan Nesne ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni hakkında bir açıklama yapılacağı duyurulmasının ardından Tilki, Twitter hesabından uzaylılarla ilgili dikkat çekici mesajlar paylaştı.

Tilki'nin paylaşımlarında, "NASA, artık sen de toplumun bir parçası ol, toplumun farkındalığını yönetmeye kalkmadan... Uzaylıları itiraf edin bir an önce, rahat rahat takılalım o ırklarla. Birbirimize ihtiyacımız var" şeklinde bir ifade yer aldı. Genç şarkıcı, uzaylıların varlığını resmi bir şekilde açıklanmasını ve insanlarla olan iletişimlerinin kolaylaştırılmasını istedi.

Paylaşımlarını sürdüren Aleyna Tilki, "Yarım yamalak bir bilgi de olmasın bu, toplumu algı olarak yönetmek oluyor. Net bir şekilde uzaylı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kankalarımızla aramızdaki o köprüyü oluşturmaya adım atın. Kolaylaştırın biraz bu işleri" ifadelerini kullandı. Ayrıca, uzaylıların insanlarla iletişim kurarak duygusal dünyalarını ve bedenlerindeki uzayı anlamalarını sağlayacak bir deneyim sunması gerektiğini belirtti.

Tilki, "Duygu dünyamız ve bedenimizdeki uzayla daha kolay tanışmamızı sağlayabilir diğer uzaylılar. Madem en büyük yatırımlar insanın kendisi dışındaki uzaya yapılıyor, o zaman uzaylılarla buluşmak hakkımız" şeklinde bir mesaj paylaştı ve ekledi: "Hepimiz bir bütünüz. Uzaylıları anlamak bizim kendimizi de anlamamız olacak. Daha çok canlı farklı cinslerle iletişim kurmak istiyoruz."

Aleyna Tilki'nin bu uzaylılarla ilgili açıklamaları, geniş bir şekilde magazin basınında yer aldı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kişiler bu paylaşımlara ilgi ve destek gösterirken, bazıları ise şarkıcının bu konudaki düşüncelerini eleştirdi.