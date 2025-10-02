Aleyna Tilki ‘Patron’ Oldu: 'Madem onlar lobi kuruyor...'

Ünlü popçu Aleyna Tilki, müzik sektöründeki tekelleşme ve lobileşmeden rahatsız olduğunu dile getirerek kendi müzik şirketini kurduğunu açıkladı. Genç şarkıcı, “Madem onlar bir lobi kuruyor, biz de denge başlatalım” sözleriyle kararını duyurdu.

Aleyna Tilki Artık Kendi İşinin Patronu

Küçük yaşlardan itibaren müzik kariyerine başlayan ve kısa sürede listeleri alt üst eden Aleyna Tilki, yapımcı Arem Özgüç ile Arman Aydın’ın YouTube’daki Hitmakers programına konuk oldu. Tilki, programda yaptığı açıklamada müzik sektöründeki tekelleşmeye dikkat çekti. Daha önce farklı organizatörler ve şirketlerle sorunlar yaşayan sanatçı, kendi yolunu çizmeye karar verdi ve kendi işinin patronu olduğunu ilan etti.

"Madem Onlar Bir Lobi Kuruyor..."

Genç yıldız, sektördeki tekelleşme konusunda sert ifadeler kullandı:

“Bu ülkede mükemmel müzikler yapılıyor. Ancak tekelleşme ve lobileşme nedeniyle bazı sanatçılar geri planda kalıyor. Madem onlar böyle bir lobi kuruyor, biz de güzellikle ve dengeyle yeni bir güç başlatalım.”

Müzik Dünyasında Yeni Bir Dönem

Aleyna Tilki’nin bu hamlesi, müzik sektöründe geniş yankı uyandırdı. Kimi çevreler onun cesur kararını desteklerken, bazıları ise şirketin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri dile getirdi. Tilki’nin kurduğu şirketin hangi sanatçılarla çalışacağı, ne tür projeler üreteceği ve nasıl bir vizyon ortaya koyacağı ise merak konusu oldu.

Genç şarkıcının bu adımı, hem kariyerinde hem de Türk müzik sektöründe yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor.