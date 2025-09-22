Aleyna Tilki Noktayı Koydu: “Tövbe Ettim”

Aleyna Tilki, Bebek Festivali’nde sahne aldı. Oyunculuğa tövbe ettiğini söyleyen genç şarkıcı, “Allah’a aşığım” sözleriyle dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2025 10:00

Aleyna Tilki, İstanbul Bebek Festivali’nde sahne aldı ve samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Dört yıl önce “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynayan genç şarkıcı, oyunculuk deneyimini bir daha tekrarlamak istemediğini söyledi.

“Oyunculuğa Tövbeliyim”

Tilki, dizilerle ilgili düşüncelerini esprili bir dille paylaştı: “Ay tövbe... Ben dizide oynayamam. Oyuncular da, ‘Şarkıcı olamayız biz’ diyorlar. Benim için de onların yaptığı iş aşırı zahmetli. Oyunculuğa tövbeliyim ama büyük konuşmayayım, belki bir gün oynarım” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, bu açıklamasıyla hem oyunculuk tekliflerine kapıyı kapattı hem de gelecekte olası bir sürpriz için ihtimal bıraktı.

“Allah’a Aşığım”

Genç şarkıcı, sahne sonrası röportajda özel hayatına da değindi. Aşk hayatıyla ilgili sorulara alışılmışın dışında yanıtlar veren Tilki, “Artık ağaçlarla iletişim kuruyorum diyorum. Allah’a aşığım diyorum. Bir gün söz olacak ama koluma takacağım, gezeceğim ve herkese göstereceğim” dedi. Bu sözleriyle yine kendine özgü tarzını ortaya koydu.

 

