Aleyna Tilki: Kendimden de, içtiği sudan utanmayan herkesten de utandım!

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem sebebiyle çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.



Hayatını kaybedenler dışında birçok kişi de yaralandı. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalar sürüyor.

Aleyna Tilki de, hem Instagram hem de Twitter hesabından kendisine yardım mesajlarına kayıtsız kalmayarak takipçilerine duyurdu.



"UTANDIM"

Yaşanan felaketin ardından hislerini de ifade eden şarkıcı, Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda şöyle yazdı: