Aleyna Tilki Jandarma Komutanlığı’nda: Avukatından İlk Açıklama Geldi!

Şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Avukatı Ayşegül Mermer, evde yapılan aramalarda suç unsuru bulunmadığını söyledi.

Yayın Tarihi : 18-12-2025 11:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında sıcak saatler yaşanıyor. Sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, işlemlerinin devamı için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Evde Arama Yapıldı

Operasyon kapsamında Aleyna Tilki’nin ikametgahında narkotik ekipleri tarafından detaylı bir arama gerçekleştirildi. Şarkıcının avukatı, arama süreci ve müvekkilinin durumu hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Avukat Ayşegül Mermer: "Suç Unsuruna Rastlanmadı"

Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer, müvekkilinin mevcut durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu anda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Aleyna Hanım burada (İl Jandarma Komutanlığı'nda)."

Soruşturma Devam Ediyor

Aleyna Tilki’nin jandarmadaki ifadesinin alınması beklenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin de ifade süreçlerinin eş zamanlı olarak yürütüldüğü öğrenildi.

