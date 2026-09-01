Aleyna Tilki İsyan Etti! Sahne Krizinin Perde Arkasını Anlattı

Aleyna Tilki 2026’da Türkiye’de yalnızca bir konser verebildiğini söyleyerek müzik sektörüne tepki gösterdi. Genç şarkıcı tekelleşmeye dikkat çekti.

Aleyna Tilki İsyan Etti! Sahne Krizinin Perde Arkasını Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 18:50

Aleyna Tilki, müzik sektörüne yönelik sitemini bir kez daha açık açık dile getirdi. Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan genç şarkıcı, sahne konusunda yaşadığı sıkıntıları anlattı. Tilki, 2026 yılında Türkiye’de şimdiye kadar yalnızca bir konser verebildiğini ve onu da kendi organizasyonuyla gerçekleştirdiğini söyledi.

“Koca Bir Yıl, Sadece Bir Konser”

Aleyna Tilki, bu yıl Türkiye’de verdiği tek konserin kendi organizasyonu olduğunu belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Ankara’da yakında ikinci konserini vereceğini duyuran şarkıcı, buna rağmen gelecek konusunda pek umutlu konuşmadı.

Tilki, yıllardır müzik sektöründeki bazı sorunlara dikkat çektiğini hatırlatarak özellikle tekelleşme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu savundu. Kendi organizasyonunu yapmadığı sürece konser bulmakta zorlandığını söyleyen şarkıcı, “Artık galiba hiç konserim olmayacak” sözleriyle dikkat çekti.

“Sadece Kendim İçin Konuşmuyorum”

Aleyna Tilki’nin açıklamasındaki en dikkat çeken noktalardan biri de konuyu sadece kendi kariyeri üzerinden değerlendirmemesi oldu.

Şarkıcı, kendi düzenlediği konserde yaklaşık 1000 kişinin ekmek yediğini gördüğünü belirterek müzik sektöründe çalışan çok sayıda insanın bu organizasyonlardan geçimini sağladığını söyledi.

“Ben sadece kendim sahnede olayım diye konuşmuyorum” diyen Tilki, müzik eğitimi alan, amatör olarak sahne yapan ve büyük yeteneklere sahip insanların nasıl ayakta kalacağını sorguladı.

“Müzik ve Umut Her Şeyi Yenebilir”

Tilki, bazı mekanların ve şehirlerdeki stadyumların kendi konserleri için tahsis edilmesinden çekinildiğini de öne sürdü. Yaşananların uzun zamandır göz önünde olduğunu söyleyen şarkıcı, müzik dünyasında sevilen birçok şeyin giderek azaldığını ifade etti.

Tüm bu sitemine rağmen paylaşımını umutlu sözlerle bitiren Tilki, müziğin ve umudun sonunda her şeyi yenebileceğine inandığını söyledi. Genç şarkıcı, takipçilerine “Yakında görüşürüz” diyerek seslendi.

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