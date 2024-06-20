Aleyna Tilki isyan etti: "Bana taciz gibi geliyor"

Genç pop yıldızı Aleyna Tilki, bayramın üçüncü günü Kıbrıs'ta bir otelde sahne alarak hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, "Öncelikle herkesin bayramını kutlar ve güzel bir bayram geçirmesini dilerim" diyerek sözlerine başladı.

Yaklaşık bir haftadır Kıbrıs'ta tatil yaptığını ve sahne hazırlıklarını yürüttüğünü belirten 24 yaşındaki şarkıcı, "Kıbrıs'ta kaldığım en uzun dönem oldu. Çok da güzel oldu benim için, hem tatil yaptım hem de sahneye çıkacağım. İki işi bir arada hallettim. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni Albümler Yolda

Aleyna Tilki, basın mensuplarının albüm ve yurt dışı projeleri hakkındaki sorularını da yanıtladı. "Şu an iki albüm hazırlığı var. Biri Türkçe, diğeri İngilizce olacak. Hâlâ daha onlar üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorum. Mükemmeliyetçi olduğum için süreç biraz uzuyor. Çok güzel bir albüm olacak. Tüm odağım bu gerçekten. Hatta bu albüm için yurt dışı projelerine ara verdim. Türkiye'de bir albüm çıkarmadan orada bir albüm yapmak istemedim. Sadece bir iki şarkı yaptım. Yurt dışı için ve beklemeye karar verdim. Ülkemde bu kadar sevilirken Türkçe albüm olmadan oralarda bir albüm yapmak istemedim. O yüzden bu Türkçe albüm için oradaki projeleri iki yıldır bekletiyorum" dedi.

Dizi ve Sinema Projelerine Kapalı

Daha önce bir dizi ve sinema filmi projesinde yer alan Aleyna Tilki, bu konularda artık açık olmadığını belirtti. "Bu konulara açık değilim. Biliyorsunuz geçen yıllarda bir müzikal dizisinde oynamıştım. Set ortamında çalışmak benim karakterim ile uyumlu bir durum değil. Kas felci geçirdim. O yüzden bana biraz ağır geldi. Bir daha bir dizide oynamayı düşünmüyorum. Sinema işçiliği dünyanın en zor mesleklerinden biri, saygı duyulması gereken bir alan" şeklinde konuştu.

Sade Sahne Kıyafetleri Üzerine Açıklama

Konserlerinde kot pantolon ve sade bir bluzla sahneye çıkan Aleyna Tilki, sahne kıyafetlerinin eleştirilmesiyle ilgili de görüşlerini paylaştı. "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, buna da tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor, biraz taciz gibi geliyor" dedi.

Aleyna Tilki'nin Kıbrıs'taki konseri ve samimi açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Genç sanatçı, yeni albümleriyle müzik kariyerine hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdi.