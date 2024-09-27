Aleyna Tilki: “30’larımda gerçek bir rock star olacağım”

Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Yeni çıkaracağı albümle müzik tarzını değiştireceğini açıklayan Aleyna, artık kendisini bir rock star olarak tanımlıyor.

Aleyna Tilki: “30’larımda gerçek bir rock star olacağım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-09-2024 09:40

Cosmopolitan dergisine verdiği pozlarla da büyük beğeni toplayan Tilki, verdiği röportajda geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı, "20’lerimin ortalarına kadar depresyonlarla mücadele ettim. Artık sınırlarımı daha net belirledim ve insanlar beni eskisi kadar kolay incitemez," diyerek, yaşadığı zorlukların onu daha güçlü birine dönüştürdüğünü ifade etti. Aleyna, 30’larında kendini daha güçlü ve ne yapmak istediğini bilen biri olarak gördüğünü belirtirken, aynı zamanda bir gün çocuk sahibi olmayı da istediğini açıkladı.

Genç yaşta kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, müzik dünyasında yeni bir tarzla fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Tilki, rock dünyasına adım atarak kendini yeniden keşfedeceğinin sinyallerini verdi.

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