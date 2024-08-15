Aleyna Solaker’den Bodrum’da göz kamaştıran tatil: Yalıkavak’ta şıklığıyla dikkat çekti

Son yıllarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Solaker, Bodrum tatiline devam ediyor.

Aleyna Solaker’den Bodrum’da göz kamaştıran tatil: Yalıkavak’ta şıklığıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 13:49

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, önceki gün Yalıkavak’ta bir plajda objektiflere yansıdı.

Siyah bikinisi ve fit görünümüyle tüm bakışları üzerine toplayan Solaker, plajın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Önce suyun soğukluğunu kontrol eden Solaker, ardından kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Kısa süre denizde vakit geçiren oyuncu, daha sonra iskelenin merdivenlerinden çıkarak şezlonguna geri döndü.

Aleyna Solaker’in bu zarif ve şık görüntüsü, plajdaki tatilcilerden büyük beğeni topladı. Bodrum’un huzurlu atmosferinde tatiline devam eden oyuncu, güzelliği ve enerjisiyle adeta göz kamaştırdı.

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