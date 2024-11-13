Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay'dan aşk dolu paylaşım!

Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi rapçi Canbay ile verdiği romantik pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Hayranlarından büyük beğeni toplayan paylaşım, ünlü çiftin aşk dolu anlarını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz haftalarda Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününde boy gösteren çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekmiş ve evlilik sorularıyla karşılaşmıştı. Evlilik konusuna dair “Hazırız” cevabını veren ikiliden Canbay, “Daha yeniyiz ama biz de bu konuları şakayla karışık konuştuk” diyerek bu ihtimale açık olduklarını belirtmişti.

Çiftin bu açıklamaları, hayranları arasında “Yakında düğün mü var?” sorularını gündeme getirdi.