Aleyna Kalaycıoğlu Vahap Canbay’dan Şikayetçi Oldu: Hapsi İsteniyor

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi ünlü rapçi Vahap Canbay (Canbay) hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canbay’ın "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından cezalandırılması istendi.

"Seni Piyasadan Silerim" Tehdidi

İddianamede yer alan detaylara göre; Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay arasındaki ilişki, Canbay'ın uyguladığı psikolojik baskı ve şiddet nedeniyle sona erdi. Ancak ayrılık sonrasında da huzur bulamayan Kalaycıoğlu, eski sevgilisinin taciz ve tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü. Rapçi Canbay'ın, Kalaycıoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Seni müzik piyasasından silerim, sana bir daha iş yaptırmam, şarkılarına telif attırırım."

İletişim Engelini Üçüncü Kişilerle Aştı

Genç şarkıcının, Canbay'ı tüm iletişim kanallarından engellemesine rağmen şüphelinin peşini bırakmadığı belirtildi. İddianamede, Canbay'ın üçüncü şahıslar aracılığıyla Kalaycıoğlu ile iletişim kurmaya çalışarak "ısrarlı takip" suçunu işlediği vurgulandı.

4 Yıla Kadar Hapis İstemi

Savcılık tarafından hazırlanan ve Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Vahap Canbay için istenen cezalar şu şekilde: