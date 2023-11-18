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'Alev'i seviyorum' dedi izleyici çıldırdı: Kızılcık Şerbeti yine gündemde

Televizyon ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle seyircisine büyük bir heyecan yaşattı. Dizinin 39. bölümünde, Alev ve Rüzgar'ın nişan töreninde Apo'nun aniden Pembe'ye yönelerek 'Ben Alev'i seviyorum' demesi ve bu anda reklam arasına girmesi izleyicileri adeta çılgına çevirdi. İşte detaylar...

'Alev'i seviyorum' dedi izleyici çıldırdı: Kızılcık Şerbeti yine gündemde
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-11-2023 13:17

Kızılcık Şerbeti adlı televizyon dizisi, son bölümüyle seyircilere gerilim dolu anlar yaşattı. 39. bölümde, Alev ve Rüzgar'ın nişan töreni sırasında Apo'nun, Pembe'ye dönerek "Ben Alev'i seviyorum" demesi ve ardından reklam arasına geçilmesi, izleyicileri şaşkına çevirdi. Detaylar şu şekilde:

Alev ve Rüzgar'ın nişanı için tüm aile bir araya geldi ve yüzük takma aşamasına geçildi.

Yüzükleri takacak olan kişi, bomba karakter Abdullah Bey'di.

Tam yüzükler takılacakken, Apo aniden Pembe'ye dönerek "Ben seninle yapamıyorum. Seni değil, Alev'i seviyorum" dedi.

Abdullah bunu söyler söylemez dizi reklam arasına girdi. Yaşananların aslında Alev'in hayali olduğu anlaşılmasına rağmen izleyiciler, neredeyse yarım saat boyunca şaşkın bir şekilde beklemek zorunda kaldılar.

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