Aldığımız Nefes Filminin Galası Kahire'de yapıldı

46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde “Aldığımız Nefes” filminin galası yapıldı. İzleyenlerden tam not alan ve dakikalarca alkışlanan film, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Altın Piramit için yarışıyor.

Yayın Tarihi : 14-11-2025 15:34

Yönetmen Şeyhmus  Altun’un ilk uzun metraj filmi Aldığımız Nefes, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverler ile buluştu.

 

İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle çekilen; dünya prömiyerini 2025 Toronto, Avrupa prömiyerini ise San Sebastián  Film Festivali’nde yapan,  62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen film, izleyenlerden tam not aldı. Galaya katılan yönetmen Şeyhmus Altun ve başrol oyuncusu Hakan Karsak, gösterim sonrasında izleyenlerin sorularını yanıtladı. 

Festivalin uluslararası yarışma bölümünde yer alan film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, bir felaketin ardından ayakta kalma çabasını, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma’nın gözünden anlatıyor. 

Başrolünde genç oyuncu Defne Zeynep Enci’nin yer aldığı Türk- Danimarka ortak yapımı filmde genç oyuncuya usta isimler Hakan Karsak, Sacide Taşaner ile genç yeteneklerden Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak eşlik ediyor. 

 

