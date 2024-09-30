Albüm öncesi son çıkış!

Teoman’ın söz ve bestesine imzasını attığı klasikleşen şarkısı İstanbul’da Sonbahar, Anıl Şallıel’in müzikal dokunuşları ve Melis Fis’in başarılı vokal performansıyla yeniden hayat buluyor.

Bundan önceki tüm albüm şarkılarında olduğu gibi prodüktörlüğünü Anıl Şallıel’in üstlendiği çalışmanın mix&masteringi Emin Macbayli tarafından gerçekleştirildi.

Anıl Şallıel, proje ile ilgili duygularını: “Müzik sektörünün en genç ve en sevilen isimlerinden biri olan Melis Fis ile Teoman’ın unutulmaz şarkısı İstanbul’da Sonbahar’ı günümüzün sound anlayışı ve yeni melodi yazımları ile sizlerin karşısına sunmaktan mutluluk duyuyorum. “ şeklinde dile getirdi.

Anıl Şallıel ve Melis Fis, bu özel proje için Emrah Özbilen yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

Anıl Şallıel & Melis Fis – İstanbul’da Sonbahar şarkısı ve klibi, 27 Eylül tarihi itibarıyla Warner Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yayımda.