Alara Elmas’tan ikinci tekli

İstanbul Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları mezunu olan Alara Elmas, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk teklisi “İmkansızın Şarkısı” ile sosyal medya hesaplarında 1 milyon tıklanma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Elmas, yine iddialı bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkıcının ikinci teklisi “İstersen”, Deep Revery Müzik Prodüksiyon etiketi ile müzikseverlerin bepenisine sunuldu.

Sözü ve müziği Ömer Köse’ye ait olan şarkının düzenlemesini Eser Taşkıran yaptı. Elmas’ın video klibi ise lyric formatta ve profesyonel bir ekiple ve kurgu ile hazırlandı. Güçlü yorumu ile şimdiden üçüncü çalışması için de hazır olan Alara Elmas arka arkaya yayınlayacağı şarkılarının heyecanı içinde olduğunu belirtti.