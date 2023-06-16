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Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

İlk teklisi “İmkansızın Şarkısı”nı geçtiğimiz aylarda yayınlayan Alara Elmas, bu çalışmasıyla sosyal medyada 11 milyon tıklanma sayısına ulaşmıştı.

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-06-2023 18:10

 Bir çok özel koroda solistlik yapan, İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Bölümü mezunu olan Elmas,, şimdi de ikinci single heyecanı yaşıyor. “İstersen” adlı şarkısının kayıtlarını tamamlayan Elmas, çalışmasını Deep Revery Müzik  Prodüksiyon etiketi ile  7 Temmuz’da yayınlamaya hazırlanıyor. Söz ve müziği  Ömer Köse, düzenlemesi ise Eser Taşkıran imzası taşıyan şarkı, 7 Temmuz’da dinleyiciyle buluşacak. Alara Elmas, yeni çalışması için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Klip, lyric formatta, profesyonel bir ekiple ve kurgu ile hazırlandı. Güçlü yorumu ile şimdiden üçüncü çalışması için de hazırlıklarına başlayan Alara Elmas arka arkaya yayınlayacağı şarkılarının heyecanı içinde olduğunu söyledi.

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