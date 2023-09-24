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Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe özet ve golleri

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla galip gelerek serisini 12 maça çıkardı. Maçın golünü İrfan Can Kahveci attı. Fenerbahçe, ligde liderliğini sürdürüyor. Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle bein sports maç özetleri...

Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe özet ve golleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 22:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında da zaferle ayrılarak etkileyici serisini sürdürmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, sezon başından bu yana katıldığı tüm resmi maçlarda galip gelmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla galip gelerek serisini 12 maça çıkardı. Maçın golünü İrfan Can Kahveci attı. Fenerbahçe, ligde liderliğini sürdürüyor.

12'de 12 Yaptı!

Sezona muazzam bir başlangıç yapan Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u da 1-0'lık skorla geçerek 12. galibiyetine uzandı. Bu sonuçla, İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'deki zaferlerinin yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de elde ettikleri galibiyetlerle 12'de 12 yapmış oldular.

Maçın Kahramanı: İrfan Can Kahveci

Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin golü, son haftalarda mükemmel bir form grafiği çizen İrfan Can Kahveci'den geldi. Maçın 43. dakikasında Edin Dzeko'nun asistinde gol sevinci yaşayan İrfan Can, son üç maçta attığı 3. golüyle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Savunma İşini Başardı

Maçın ikinci yarısında Alanyaspor eşitlik golü için ataklarını sıklaştırsa da, Fenerbahçe defansı gole izin vermedi. Sarı lacivertliler, kalan dakikalarda skoru korumayı başararak maçtan 3 puanla ayrıldılar ve ligde liderliklerini sürdürdüler.

Önümüzdeki Haftanın Programı

Ligdeki bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'nin gözü önümüzdeki hafta oynayacağı maçlarda. Hafta içerisinde ertelenen Başakşehir maçını oynayacak olan Fenerbahçe, hafta sonunda da Rizespor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Adana Demirspor deplasmanında mücadele edecek.

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