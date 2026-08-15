Alaçatı'da Aşk Rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Eşi Sinem Kobal'a Sürpriz Kutlama

Sinem Kobal 39. yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve dostlarıyla Alaçatı'da kutladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun romantik halleri geceye damga vurdu.

Alaçatı'da Aşk Rüzgarı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Eşi Sinem Kobal'a Sürpriz Kutlama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 09:04

Türk sinema ve televizyon dünyasının en beğenilen, örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle magazin gündeminde adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Sinem Kobal 39'uncu yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının İzmir Alaçatı'da sürpriz olarak organize ettiği renkli ve eğlenceli bir doğum günü partisiyle karşıladı.

Alaçatı'da Yıldızlar Geçidi Ve Sürpriz Parti

Yaz sezonunun gözde tatil beldelerinden Alaçatı'da gerçekleşen özel doğum günü kutlamasında çiftin yakın dostları bir araya geldi. Başta ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç olmak üzere ikilinin samimi arkadaş grubunun katıldığı parti neşeli ve samimi anlara sahne oldu. Partiden renkli kareler ve neşeli videolar davetlilerin sosyal medya hesaplarından paylaşılınca magazin dünyasına bomba gibi düştü. Görüntülerde 39. yaşına giren güzel oyuncunun sevdikleriyle birlikte pastasını üflerken yaşadığı mutluluk ve heyecan net bir şekilde gözler önüne serildi.

Romantik Anlar Geceye Damga Vurdu

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlarda en çok dikkat çeken detay ise Kenan İmirzalıoğlu'nun eşine olan aşk dolu yaklaşımı oldu. Gece boyunca eşi Sinem Kobal ile yakından ilgilenen ona sarılarak romantik anlar yaşayan karizmatik oyuncunun o halleri izleyenlerin içini ısıttı. İkili arasındaki güçlü bağ ve romantizm partiye katılan dostları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "Nazar değmesin" yorumlarıyla karşılandı.

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandıran ünlü çift Alaçatı'daki bu özel kutlamayla parmakla gösterilen evliliklerinin 10. yılına doğru ilerlerken aşklarının ilk günkü gibi taze olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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