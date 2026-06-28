Al Yazmalım’ın Efsaneleri Son Kez Bir Arada! Türkan Şoray Kadir İnanır'a Veda Etti

Yeşilçam’ın efsanesi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Türkan Şoray izdihamda zor anlar yaşadı.

Al Yazmalım’ın Efsaneleri Son Kez Bir Arada! Türkan Şoray Kadir İnanır'a Veda Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 22:03

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır için İstanbul’da düzenlenen cenaze töreni Yeşilçam’ın bir döneminin kapanışı gibiydi. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anıldı ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı ve son yolculuğuna Ulus Mezarlığı’nda uğurlandı. Törene siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Türkan Şoray İzdihamın İçinde Kaldı

Törenin en duygusal anlarından biri uzun yıllar birlikte unutulmaz filmlere imza atan Türkan Şoray’ın yaşadıkları oldu. Özellikle “Al Yazmalım” gibi hafızalara kazınan yapımlarla Türk sinemasında ikonik bir ikili haline gelen Şoray cenazeye katıldığı sırada yoğun kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzdihamın ortasında kalan usta oyuncu bir yandan taziye için oradaydı bir yandan da kendisini zorlayan kalabalığın içinde ilerlemekte güçlük çekti. O anlar cenazeye katılanların da yüreğini burktu. Yıllar boyunca perdeye taşıdıkları güçlü duygular bu kez gerçek hayatta gözyaşıyla birleşti.

Sanat Dünyasından Duygusal Veda

Cenazede konuşan birçok isim Kadir İnanır’ın sadece bir oyuncu değil aynı zamanda duruşuyla insanlığıyla ve topluma kattıklarıyla özel bir figür olduğunu vurguladı. Hülya Avşar Yeşilçam değerlerinin birer birer kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken bu kaybın sadece bir sanatçı kaybı olmadığını bir dönemin kapanışı olduğunu söyledi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı konuşmada İnanır’ın sanatının yanı sıra toplumsal duyarlılığına dikkat çekti. Onu tanıyan herkesin ortak noktası ise aynıydı: güçlü vicdanlı ve halkın içinden biri olması.

Ardında Koca Bir Efsane Bıraktı

Cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan Kadir İnanır Türk sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri olarak toprağa verildi. Sevenleri onun sadece filmleriyle değil, duruşuyla da hafızalarda kalacağını söyledi.

Törene katılanlar arasında sanatçının ailesi yakın dostları ve hayranları vardı. Herkesin ortak hissi aynıydı: O artık fiziksel olarak aramızda değil ama filmleriyle replikleriyle ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek.

Benzer Haberler
Mustafa Topaloğlu Gangnam Style’a Bambam Star'la Meydan Okudu! Mustafa Topaloğlu Gangnam Style’a Bambam Star'la Meydan Okudu!
Amal Clooney: “George Clooney Öncesi Hayat Daha Kolaydı!” Amal Clooney: “George Clooney Öncesi Hayat Daha Kolaydı!”
Lvbel C5'ten Gövde Gösterisi! Yeni Aracını Gören Şaşırdı Lvbel C5'ten Gövde Gösterisi! Yeni Aracını Gören Şaşırdı
Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan’dan Romantik Tatil Kaçamağı Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan’dan Romantik Tatil Kaçamağı
Lüksün Yeni Tanımı: Semiramis Pekkan’ın Evi Şoke Etti Lüksün Yeni Tanımı: Semiramis Pekkan’ın Evi Şoke Etti
Erdal Özyağcılar Ve Güzin Özyağcılar’dan 55 Yıllık Aşk Kutlaması Erdal Özyağcılar Ve Güzin Özyağcılar’dan 55 Yıllık Aşk Kutlaması
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi
  • 25-06-2026 15:30

Deniz Kenarında Sümeyye Aydoğan Rüzgarı! Doğal Güzelliğiyle Büyüledi

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!
  • 24-06-2026 09:40

Manifest'in Yıldızı Mina Solak Aşka Ve Maviye Döndü! Tekne Pozları Olay Oldu!

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!
  • 26-06-2026 09:51

Yasemin Kay Allen Bodrum'da Adrenalin Tarzını Konuşturdu!

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!
  • 22-06-2026 15:51

Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!