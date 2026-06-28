Al Yazmalım’ın Efsaneleri Son Kez Bir Arada! Türkan Şoray Kadir İnanır'a Veda Etti

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır için İstanbul’da düzenlenen cenaze töreni Yeşilçam’ın bir döneminin kapanışı gibiydi. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anıldı ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılındı ve son yolculuğuna Ulus Mezarlığı’nda uğurlandı. Törene siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Türkan Şoray İzdihamın İçinde Kaldı

Törenin en duygusal anlarından biri uzun yıllar birlikte unutulmaz filmlere imza atan Türkan Şoray’ın yaşadıkları oldu. Özellikle “Al Yazmalım” gibi hafızalara kazınan yapımlarla Türk sinemasında ikonik bir ikili haline gelen Şoray cenazeye katıldığı sırada yoğun kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

İzdihamın ortasında kalan usta oyuncu bir yandan taziye için oradaydı bir yandan da kendisini zorlayan kalabalığın içinde ilerlemekte güçlük çekti. O anlar cenazeye katılanların da yüreğini burktu. Yıllar boyunca perdeye taşıdıkları güçlü duygular bu kez gerçek hayatta gözyaşıyla birleşti.

Sanat Dünyasından Duygusal Veda

Cenazede konuşan birçok isim Kadir İnanır’ın sadece bir oyuncu değil aynı zamanda duruşuyla insanlığıyla ve topluma kattıklarıyla özel bir figür olduğunu vurguladı. Hülya Avşar Yeşilçam değerlerinin birer birer kaybolmasından duyduğu üzüntüyü dile getirirken bu kaybın sadece bir sanatçı kaybı olmadığını bir dönemin kapanışı olduğunu söyledi.

Eski futbolcu ve teknik direktör Şenol Güneş de yaptığı konuşmada İnanır’ın sanatının yanı sıra toplumsal duyarlılığına dikkat çekti. Onu tanıyan herkesin ortak noktası ise aynıydı: güçlü vicdanlı ve halkın içinden biri olması.

Ardında Koca Bir Efsane Bıraktı

Cenaze namazının ardından dualarla uğurlanan Kadir İnanır Türk sinemasının en unutulmaz isimlerinden biri olarak toprağa verildi. Sevenleri onun sadece filmleriyle değil, duruşuyla da hafızalarda kalacağını söyledi.

Törene katılanlar arasında sanatçının ailesi yakın dostları ve hayranları vardı. Herkesin ortak hissi aynıydı: O artık fiziksel olarak aramızda değil ama filmleriyle replikleriyle ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek.