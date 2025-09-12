Akın Akınözü’nün Duygusal Anları: Annesini Anarken Gözyaşlarını Tutamadı

Akın Akınözü, yeni dizisinin galasında annesini anarken gözyaşlarına boğuldu. “Annemin veliahtı olarak buradayım” sözleriyle seyircileri duygulandırdı.

Akın Akınözü’nün Duygusal Anları: Annesini Anarken Gözyaşlarını Tutamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2025 14:21

Başarılı oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü’nü sahnede andı. Yeni dizisinin ilk gösteriminde konuşma yapan ünlü isim, sözleriyle hem seyircileri duygulandırdı hem de gözyaşlarına boğuldu.

Annesine Duyduğu Özlem

Sosyal medyada sık sık annesiyle ilgili paylaşımlar yapan Akın Akınözü, gösterim gecesinde sahneye çıktığında duygularına engel olamadı. Annesine olan özlemini dile getirirken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, seyircilerin yüreklerine dokundu.

“Annemin Veliahtı Olarak Buradayım”

Konuşması sırasında zorlandığı anlarda gözyaşlarını silen Akınözü, “Annemin veliahtı olarak buradayım” sözleriyle salondakileri duygulandırdı. Seyirciler, bu ifadeler üzerine ünlü oyuncuyu uzun süre alkışladı ve ona destek oldu.

Seyirciden Büyük Destek

Salonda bulunan davetliler, duygusal anlar yaşayan oyuncuyu yalnız bırakmadı. Alkışlarla moral veren seyirciler, Akın Akınözü’nün annesine duyduğu özlemi içtenlikle hissettiklerini dile getirdi. Bu anlar, gösterimin en unutulmaz anları arasında yer aldı.

Yeni Dizisinin İlk Gösteriminde Gözyaşları

Akın Akınözü, yeni projesinin ilk gösteriminde annesini anarak hayranlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Hem oyunculuğu hem de samimiyetiyle sevilen isim, sahnedeki duygusal konuşmasıyla izleyicilerden büyük takdir topladı.

