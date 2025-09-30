Akın Akınözü’nün 130 Kiloluk Eski Hali Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Annesinin vefatı sonrası bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu, Veliaht dizisindeki Timur karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Ancak son günlerde konuşulan konu, Akınözü’nün dizi performansından çok eski görüntüleri oldu.

130 Kiloluk Eski Görüntüsü Şaşırttı

Ortaya çıkan karelerde ünlü oyuncunun 130 kilo olduğu görülüyor. Eski halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar, “Bu gerçekten Akın Akınözü mü?” yorumlarını beraberinde getirdi.

130 Kilodan 70 Kiloya

Başarılı oyuncu, İbrahim Selim’in programında eski haline dair samimi açıklamalarda bulundu. Akınözü, “Değişimin gücünü ilk kez 130 kilodan 70 kiloya düşünce fark ettim” diyerek yaşadığı dönüşümü anlattı.

“Aşk Acısı Zayıflattı”

“Nasıl zayıfladın?” sorusuna verdiği cevap ise herkesi şaşırttı. Spor ya da diyet yaptığını düşünülse de oyuncu, “Aşk acısı! Aşk acısı zayıflattı. Bir hoşlandığım kız vardı, iletişimimiz devam ediyor, teşekkür ediyorum ona” sözleriyle zayıflama sırrını paylaştı.

Eski Halinden Eser Kalmadı

Bugün fit görüntüsüyle dikkat çeken Akın Akınözü, hem kariyerindeki çıkışı hem de fiziksel dönüşümüyle gündem olmaya devam ediyor. Eski halini görenler ise oyuncunun geçirdiği büyük değişime inanmakta zorlanıyor.