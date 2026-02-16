Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Sevgililer Günü Paylaşımı: "İlk Sevgilim, Sonsuz Sevgilim"

Şimdilerde Veliaht dizisinde canlandırdığı "Timur" karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Akın Akınözü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kalpleri sızlatan bir paylaşıma imza attı. İki yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği annesi Özlem Akınözü’nü çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafla anan ünlü oyuncu, duygularını kısa ama derin bir notla dile getirdi.

Annesine Olan Özlemini Fotoğrafla Paylaştı

Annesinin vefatıyla sarsılan ve her fırsatta ona olan bağını vurgulayan Akınözü, Sevgililer Günü’nde hayatının "en büyük sevgisini" unutmadı. Çocukluk yıllarında annesinin kucağında olduğu nostaljik bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İlk sevgilim, sonsuz sevgilim."

Özlem Akınözü’nün Mirası

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü, sadece bir anne değil, aynı zamanda sanat dünyasına emek vermiş değerli bir isimdi. Usta oyuncu Süreyya Arın’ın kızı olan ve 22 Temmuz 2024’te son yolculuğuna uğurlanan Özlem Akınözü, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu bir sanatçı olarak ardında unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Sosyal Medyada Duygu Seli

Akınözü’nün bu paylaşımı, hayranları ve meslektaşları tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü oyuncuya "Annen seni gökyüzünden izliyor", "Mekanı cennet olsun", "Çok erken bir veda" gibi binlerce destek ve taziye yorumu gönderdi.