Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Paylaşım: “Sadece Özlem Kaldı…”

Akın Akınözü, annesinin kaybının ardından köpeğinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. İşte o anlamlı mesaj...

Akın Akınözü’nden Yürek Burkan Paylaşım: “Sadece Özlem Kaldı…”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2025 09:04

Kaderimin Oyunu, Hercai ve Tuzak dizileriyle tanınan Akın Akınözü, geçtiğimiz yıl annesi Özlem Akınözü'nü kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Uzun süre sessiz kalan oyuncu, şimdi ise hayatındaki özel bir dostunun doğum gününü kutladı.

Annesine Duyduğu Özlem Hâlâ İlk Günkü Gibi

Ünlü oyuncunun annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz yıl 60 yaşında kansere yenildi. Annesinin kaybı Akın Akınözü'nü derinden sarstı. Vefat sonrası yaptığı paylaşımda, yürek burkan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben inancımı kaybettim. Masumiyetimi, yuvamı, çocukluğumu ve ilk aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim anne... Bundan sonra hayat hep buruk olacak. Geriye sadece sana duyduğum sonsuz özlem kaldı..."

Bu duygusal mesaj, oyuncunun hayranlarının kalbine dokunmuş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

"Hayatımıza Anlam Kattın"

Hayatının en zor dönemini atlatmaya çalışan Akın Akınözü, bu kez de Instagram hesabında köpeğinin 7. doğum gününü kutladı. Peş peşe paylaştığı fotoğraflarla birlikte şu notu düştü:
"7 yıl önce tam da böyle bir boşluğa dokundun sen… Hayatımıza girdin, hepimizin yaşamını daha anlamlı, daha bütün kıldın. Canım oğlum, canım kardeşim, canım dostum… İyi ki doğdun, iyi ki varsın."

Takipçilerinden binlerce beğeni ve destek mesajı alan bu paylaşım, oyuncunun duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Hayranları Yanında

Sevenleri, Akınözü’nün bu özel mesajına duygusal yorumlar yağdırdı. "Yalnız değilsin", "Seninle gurur duyuyoruz", "Annen de seninle gurur duyardı" gibi yorumlarla oyuncuya desteklerini ilettiler.

Hem kariyerinde hem de özel hayatında derin duygularla yol alan Akın Akınözü, her paylaşımıyla hayranlarının kalbinde taht kurmaya devam ediyor.

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