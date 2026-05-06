Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu’ndan Aşk Dolu Düğün Paylaşımı: Nazar Boncukları Havada Uçuştu!

Ekranların başarılı oyuncusu Akın Akınözü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Uzunoğlu ile mutluluğunu sosyal medyaya taşıdı. Geçtiğimiz dönemde Kenan Doğulu konserinde yan yana görüntülenerek ilişkilerini resmen ilan eden çift, bu kez bir arkadaşlarının düğününden paylaştıkları karelerle gündem oldu.

"Gel Gelinim" Notuyla Romantik Kareler

İlişkilerini artık saklama gereği duymayan ikiliden ilk romantik hamle Melis Uzunoğlu’ndan geldi. Uzunoğlu, katıldıkları düğünde çekilen aşk dolu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan “Gel Gelinim Gönlüme Gel” notu, takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, çiftin hayranları "Evlilik yakın mı?" sorularını sormaya başladı.

Akın Akınözü’nden Nazar Boncuklu Yanıt

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akın Akınözü, sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, fotoğrafların altına nazar boncuğu emojisi ekleyerek hem aşkını tescilledi hem de ilişkisinde ilk kez bu kadar net ve halka açık bir adım atmış oldu.