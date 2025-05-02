Akın Akınözü, Halef Dizisiyle Ekranlara Dönüyor

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Halef dizisi, güçlü kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu. Çukur dizisinin yaratıcı ekibinin imzasını taşıyan projede, başarılı oyuncu Akın Akınözü başrolde yer alacak.

Faro Company yapımı olan dizi, son dönemin beğenilen dijital yapımlarından Magarsus ile adından söz ettiren ekibin elinden çıkıyor. Akın Akınözü, dizide Timur karakterini canlandıracak.

Dev Kadro, Güçlü Hikâye

Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleneceği dizide, usta isimler Ercan Kesal, Tansu Biçer ve Hazal Türesan da yer alacak. Ayrıca, sevilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in de projeye dahil olması bekleniyor.

Halef, orijinal hikâyesi Tunahan Kurt imzası taşıyan, köklü bir ailenin içinde yaşanan büyük hesaplaşmaları ve sırları ekrana taşıyacak. Güç, iktidar ve ihanet temaları üzerinden ilerleyecek dizi, sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday.

Reyhan Rolü İçin Arayış Sürüyor

Akın Akınözü’nün hayat vereceği Timur karakterinin partneri Reyhan için ise henüz oyuncu seçimi yapılmadı. Yapım ekibi, bu önemli rol için titiz bir seçim süreci yürütüyor.

Halef’in çekimlerine yaz aylarında başlanması planlanıyor. Yayın tarihi henüz netleşmeyen proje, 2025-2026 sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor.