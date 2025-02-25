Akın Akınözü, Halef dizisinden ayrıldı

Show TV’nin büyük merakla beklenen yeni dizisi “Halef” için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Faro imzalı yapım, geçtiğimiz sezon önce OGM ve Faro ortaklığıyla hayata geçirilmeye başlanmış, ancak Show TV projeyi satın alınca OGM projeden çekilmişti.

Dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz aylarda şekillenmeye başlamış ve Akın Akınözü, Devrim Özkan, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi önemli isimlerle el sıkışıldığı iddia edilmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Akın Akınözü, dizinin kadrosunda yer almayacak. Öte yandan, Devrim Özkan’ın durumu ise henüz netleşmiş değil.

Yapım ekibinin, dizinin başrolü olan Timur karakteri için Aytaç Şaşmaz’a teklif götürdüğü öğrenildi. Kadronun kesinleşmesinin ardından dizinin hızla sete girerek Mart ayı sonunda ekranlara gelmesi planlanıyor.

Show TV’nin iddialı projeleri arasında yer alan “Halef”in, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor. Yeni gelişmeler için gözler yapımcı firmadan gelecek açıklamalarda!