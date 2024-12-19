'Akıldan Kalbe' filminin galası gerçekleşti

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu ‘Akıldan Kalbe’ cuma günü sinema salonlarındaki yerini alıyor.

‘Akıldan Kalbe’ filminin galası geçtiğimiz akşam (17 Aralık) Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Sinehane ve Üs Yapım yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gala gecesinde bir araya gelen film ekibi, gösterim öncesi duygularını dile getirdi.

Kerem Alışık: İnsanın en büyük savaşı aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında gerçekleşiyor. İnsan kalbiyle sevince bazen aklını kaybedebilir ya aklı kaybetmemek lazım, aklı yanına almak lazım. Kalple sevmek, her işi kalple yapmak lazımm. Biz bu işi kalbimizle yaptık. Kalbimizi evimiz bildik, işimizi kutsal bildik. Filmin genel net mesajı; pişman ol ama pişman ölme. Umarım izleyiciler de beğenir.

Özer Feyzioğlu: Akıl bazen dur der, kalp git der, izin ver der. Kabaca bizim öykümüz bunu anlatıyor. Affetmek üzerine bir hikaye anlatıyoruz, hayatı yıka yıka değil de kura kura daha iyi bir hale getireceğini söylüyor filmimiz.

Hande Soral: Biz bir aile filmi yaptık. Bu aile, herkesin ailesinden, komşusundan, akrabasından olan bir aile. Benzer pişmanlıklardan, benzer affetmelerden bahsediyor. O yüzden her izleyen seyirci hikayenin bir ucundan tutacak ben öyle inanıyorum. Bizim için çok kıymetli bir proje oldu.







Şenay Gürler: Lale karakteri bu yıl çok severek oynadığım, çok farklı bir rol benim için. Sıcacık bir kadın, duygusal, sevgi dolu bir insan. Merhamet ve vicdan insanın hayatında çok önemli bir şey. Benim oynadığım karakter Lale de çok vicdanlı ve güçlü bir kadın. Özer hocayla karakteri farklı farklı açılardan çalışmak da bizi çok geliştirdi. Ona tekrar teşekkür ediyoruz.

Batuhan Bayar: Bu kadar özel bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Hayatımın ‘iyi ki’lerinden biriydi. Her anı benim için çok öğretici ve kıymetli oldu. Biz global bir sorunu dert ettik kendimize. Bütün dünyada kabul görebilecek bir konuyu işledik. Benim filme başlamadan önceki ve filmi tamamladıktan sonraki duygu ve düşüncelerimde değişimler oldu. Herkesi sinemalara bekliyoruz.





Bir yandan aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan ‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta sinemalarda.